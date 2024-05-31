إسرائيل تعلن مقتل اثنين من جنودها في معارك بقطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في معارك بقطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى عناصره منذ بدء العمليات البرية في القطاع، في 27 أكتوبر الماضي، إلى 293جندياً.

كما يصل بذلك إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644.

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة لليوم الـ238 على التوالي، من خلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على مختلف مناطق القطاع، بحسب ما أوردته قناة "أي نيوز 24 "الإخبارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني

كما واصلت القوات الإسرائيلية اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح، مدعومة بقصف جوي ومدفعي.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن إنه بسط "سيطرة عملياتية" على كامل ما يسمى بممر فيلادلفيا - الذي يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 14 كيلومترًا ( 7ر8 أميال) على طول الحدود بين غزة ومصر.

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