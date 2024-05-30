«حماس» مستعدة للاتفاق بشأن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل الحرب

المصدر: د ب أ

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أبدت حركة «حماس»، اليوم، استعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل يشمل صفقة تبادل شاملة حال أوقفت إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وأوضحت «حماس»، في بيان صحفي أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» على موقعها الإلكتروني، أن «الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي، باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدّم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء».

وأضافت: «حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة باستمرار المفاوضات، في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا».

وتابعت: «لقد أبلغنا الوسطاء، اليوم، موقفنا الواضح باستعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة، في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة».

وتشنّ إسرائيل حرباً على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي رداً على هجوم حماس عليها، ما أسفر عن قتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة واقتيادهم إلى قطاع غزة.

وخلَّفت حرب إسرائيل على غزة 36 ألف و224 قتيلاً و81 ألفاً و777 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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