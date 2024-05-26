مصر : 200 شاحنة تنطلق من معبر رفح إلى كرم أبو سالم تمهيداً لدخول قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بانطلاق نحو 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" على موقعها الإلكتروني اليوم ، أنّ "الحركة داخل معبر رفح عادت مرة أخرى بعد توقفها، خصوصًا بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وأشارت إلى أنّ الشاحنات تحمل على متنها العديد من المساعدات الغذائية والدوائية وأكياس الطحين، فضلًا عن تحرك أربع شاحنات من الوقود لإمداد القطاعات الطبية والمستشفيات داخل القطاع.

وأكدت أن الشاحنة الواحدة من الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم للعبور إلى قطاع غزة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنًا من المساعدات.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت ، في وقت سابق ، أنه لا يوجد بحوزتها أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة.

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