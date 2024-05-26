استئناف المفاوضات لإطلاق سراح رهائن غزة الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه من المقرر أن تُستأنف، الأسبوع المقبل، مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بعد أن التقى رئيس الموساد ديفيد برنياع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في باريس.

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب الحد من سلطة فريق التفاوض الإسرائيلي، وتخصيص وقت ضئيل أو معدوم في الأسابيع الأخيرة لمحنة الرهائن المحتجزين منذ هجوم حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، إنه عثر على جثث ثلاثة رهائن آخرين من غزة واستعادها بعد إعادة أربع جثث أخرى إلى إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز