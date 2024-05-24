احتدام القتال في شمال قطاع غزة والدبابات الإسرائيلية تتوغل في رفح

المصدر: رويترز

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أكد سكان ومسعفون أن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها العسكرية على قطاع غزة اليوم الجمعة، وسط أنباء عن قتال عنيف في جباليا بشمال القطاع وتوغل دبابات في رفح على الطرف الجنوبي.

وقال مسعفون إن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا بعد قصف منازل في جباليا ويعتقد أن آخرين لا زالوا تحت الأنقاض لكن تعذر الوصول إلى المنطقة بسبب شدة القصف.

وفي مدينة رفح الجنوبية على الحدود مع مصر، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي كانت أحد أماكن اللجوء القليلة المتبقية، أفاد سكان بوقوع انفجارات وتصاعد الدخان في الأفق مع تقدم الدبابات في حي الجنينة شرق رفح.

ومن المقرر أن يصدر قضاة محكمة العدل الدولية حكمهم اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وشنت إسرائيل حربها على غزة ردا على هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه انتشل جثث ثلاث رهائن كانوا قد قتلوا في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ونقلت جثثهم إلى القطاع.

وذكر الجيش أنه تم انتشال جثث حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هرناندز رادو الليلة الماضية في عملية مشتركة للجيش وأجهزة المخابرات في جباليا.

وتقول إسرائيل إن هدفها من الحرب في غزة هو إعادة بقية الرهائن وتدمير حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري في بيان أذيع على التلفزيون وأعلن فيه استعادة الجثث "لن نتوقف عن القتال من أجل حريتهم... أي دولة محترمة ستفعل الشيء نفسه".

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الفلسطينيين وقطعت طرقا رئيسية لتوصيل المساعدات مما زاد من خطر وقوع مجاعة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت قبل شهور أن قواتها طهرت جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة. لكنها عادت إلى هناك هذا الشهر قائلة إنها تريد منع مسلحي حماس من إعادة تجميع صفوفهم. واحتدم القتال في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال سكان اليوم الجمعة إن دبابات دمرت السوق المحلية وواصلت جرافات هدم المتاجر والبيوت في الشوارع الضيقة في جباليا. وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إن مقاتليها اشتبكوا مع ثلاث دبابات هناك.

وتقدمت دبابات أيضا بالقرب من مستشفى كمال عدوان حيث قال مسعفون إن النيران الإسرائيلية تسببت في تعليق العمليات في آخر منشأة طبية عاملة في شمال قطاع غزة.

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