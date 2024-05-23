الجيش الإسرائيلي يجتاح بيت حانون شمالي قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن قواته داهمت مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأفادت تقارير بأن العمليات، التي تقودها كتيبة «نيتسح يهودا» تهدف إلى «القضاء على الإرهابيين، وتحديد مواقع البنية التحتية المستخدمة في النشاط الإرهابي فوق وتحت الأرض» وتفكيكها، بحسب الصحيفة.

وإضافة إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات «الكتيبة 414» حددت «إرهابياً» كان يطلق النار على أفرادها من مبنى مجاور. وقامت طائرة ودبابة تابعة لسلاح الجو، بالقضاء على «الإرهابي» بعد تحديد هويته.

وبعد فترة وجيزة، تم تحديد «إرهابي آخر» بينما كان يطلق النار من المبنى نفسه، فوجهت القوات طائرة حربية صوبه، ما أدى إلى تدمير المبنى والقضاء على التهديد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة، رداً على الهجوم الواسع والمباغت الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة تم اقتيادهم إلى القطاع.

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