الجيش الإسرائيلي يقتل سائق حافلة مدرسية ويصيب 3 طلاب في لبنان

المصدر: د ب أ

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قُتل سائق لبناني وأصيب ثلاثة طلاب، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

وأوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه «قُتل، اليوم، سائق مركبة لبناني، وأصيب ثلاثة طلبة، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على طريق كفر دجال- شوكين، في محافظة النبطية جنوب لبنان».

وأكدت «تعرض حافلة مدرسية لقصف نفَّذته مسيّرة إسرائيلية، أثناء توجهها إلى الدوام المدرسي، ما أدى إلى احتراق الحافلة، واستشهاد سائقها، وإصابة ثلاثة طلبة بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفيات».

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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