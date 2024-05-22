«حماس» تعلن إيقاع 10 جنود إسرائيليين بكمين وقنص 3 آخرين

المصدر: د ب أ

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أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، تمكُّن مقاتليها من قنص ثلاثة جنود إسرائيليين شمال غزة.

وأوضحت «القسام»، في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام»، أن عناصرها تمكَّنوا من قنص ثلاثة جنود شمالي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأكدت، في بلاغ عسكري سابق، أنها نفَّذت عملية مركَّبة تمكن خلالها مقاتلوها من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية.

وأضافت أنه فور حضور قوة الإنقاذ فجّر المقاتلون عبوة «شواظ» فيها، مشيرةً إلى أنه تم إيقاع أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمالي بيت حانون شمالي القطاع.

وذكرت، في بلاغ آخر، أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية من نوع «ميركفاه» بقذيفة «الياسين 105» قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح، لافتةً إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «تاندوم» في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلنت استهداف جرافتين عسكريتين من نوع «دي 9» بقذيفة «الياسين 105»، وعبوة «شواظ» في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح.

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