أيرلندا تعترف رسمياً بدولة فلسطين

المصدر: رويترز

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أعلن سايمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم، أن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية.

وقال هاريس إنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، أن الحكومة الأيرلندية ستعلن، اليوم، اعترافها بدولة فلسطينية، وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرةً أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد القتلى في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي الرامي لهزيمة حركة حماس إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.

ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وقالت الحكومة الإيرلندية إن الاعتراف سيكمل جهود السلام وسيدعم حل الدولتين.

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، من هذه الخطوة، قائلةً في منشور على «إكس» إن الاعتراف «سيؤدي إلى مزيد من الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة ويعرض فرص السلام للخطر».

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء أمس، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

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