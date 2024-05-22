نتنياهو لا يعتزم بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة

المصدر: د ب أ

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نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزامه بناء مستوطنات في قطاع غزة، مؤكداً لوسائل إعلام أمريكية أن بلاده لا تخطط لذلك بعد انتهاء الحرب.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أمس: «إعادة الاستيطان في غزة لم يكن أبداً على الطاولة. بعض من ناخبي ليسوا سعداء بذلك، لكن هذا هو موقفي».

وكان العديد من الوزراء القوميين اليمينيين في ائتلاف نتنياهو قد دعوا مراراً إلى إعادة الاستيطان في القطاع من خلال وجود المستوطنين اليهود، حتى إن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أعلن، أمس، أنه يود العيش هناك بنفسه.

وأضاف نتنياهو لـ(سي إن إن): «بمجرد هزيمة منظمة حماس الفلسطينية المسلحة، يجب تحقيق نزع السلاح بشكل مستدام في قطاع غزة»، موضحاً أن «القوة الوحيدة التي يمكنها منع عودة الإرهاب في المستقبل المنظور هي إسرائيل».

وذكر أنه يريد أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يديرها فلسطينيون من غزة أنفسهم، ولكن بشرط ألَّا يكونوا منتمين إلى حركة حماس أو يسعون إلى تدمير إسرائيل.

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