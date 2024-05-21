الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى رفع القيود على إدخال المساعدات لغزة

المصدر: رويترز

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دعا المدير العام منظمة الصحة العالمية اليوم "الثلاثاء" إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة، وقال إن الطريق الرئيسي لنقل المساعدات الطبية الطارئة من مصر إلى القطاع أغلق.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس بمؤتمر صحفي في جنيف "في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة المجاعة، ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار والسماح بمرور المساعدات. فبدون تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، لا يمكننا الحفاظ على دعمنا للمستشفيات لإنقاذ الأرواح".

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