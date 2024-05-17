وصول أول سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الميناء العائم في غزة

المصدر: د ب أ

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وصلت أول سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية اليوم "الجمعة" إلى الميناء العائم المؤقت قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر فلسطينية وأمريكية.

وقالت مصادر فلسطينية إن السفينة التي وصلت تحمل مواد غذائية وأدوية وبعض المستلزمات الأساسية للسكان المحليين الذين يعانون من ويلات الحرب ما بين إسرائيل وحماس منذ سبعة أشهر.

وأوضحت المصادر بأن السفينة توقفت قبالة شواطئ قطاع غزة فيما عملت طواقم تتبع لمنظمة الغذاء العالمي على تفريغها عبر قوارب صغيرة أخرى وإدخالها عبر الميناء العائم إلى الشاحنات التي كانت تنتظر قبالته.

وأضافت المصادر بأن المساعدات الإنسانية سيتم توزيعها على سكان المناطق الشمالية والجنوبية وذلك عبر برنامج تم إعداده مسبقا وفق بيانات رسمية لدى المنظمة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.

ومن جانبه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بدء عمل الميناء العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة في قطاع غزة وذلك بهدف التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية لدى السكان المحلية.

وأوضح "البنتاجون" في بيان له بأن مهمة الرصيف العائم هي تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون أي تواجد لأي جندي أمريكي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك المساعدات هي مقدمة من عدة دول.

ومن جانبها، أشارت المصادر إلى أن عمالا لدى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة هم الذين تم مشاهدتهم أثناء تفريغ الحمولة من السفينة فيما يعمل سائقون فلسطينيون على قيادة الشاحنات إلى داخل قطاع غزة.

ويعاني سكان القطاع الذي يبلغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني من أزمة غذائية حادة وذلك عقب اندلاع الحرب ما بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشتكي الفلسطينيون بأن السلطات الإسرائيلية تتحكم بالمعابر البرية وتحول دون إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية لهم في ظل اشتداد الصراع العسكري مع حماس.

ومن جانبها، حذرت منظمات أممية وإغاثية من عواقب "كارثية" لحرب غزة على السكان المدنيين خاصة وأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني أصبحوا نازحين في القطاع.

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