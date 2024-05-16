الجيش الأمريكي يستكمل بناء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في وقت مبكر اليوم، أن الجيش الأمريكي أكمل بناء رصيف عائم مؤقت لتوصيل إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأوضحت القيادة، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه تم تثبيت الرصيف على الساحل نحو الساعة 7:40 صباحاً (0440 بتوقيت غرينتش)، مؤكدةً أن الجنود الأمريكيين لم يدخلوا القطاع الساحلي المحاصر.

وأضافت أنه «من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة»، لافتةً إلى أن «الأمم المتحدة ستتلقى المساعدات وتنسق توزيعها في غزة».

ومن المقرر أن يكون الميناء المؤقت، الذي استغرق استكماله أسابيع، مركزاً لتوصيل إمدادات المساعدات؛ لأن غزة نفسها ليس لديها ميناء عميق بما يكفي لاستيعاب سفن الشحن الأكبر حجماً.

وأعلن البنتاغون، في تصريحات سابقة، أن نحو 90 شاحنة ستصل يومياً في البداية إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم. وفي مرحلة لاحقة، من المتوقع أن يصل عدد الشاحنات إلى 150 شاحنة يومياً.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت، في مارس الماضي، عن بناء الميناء المؤقت لجلب الأغذية والماء والدواء إلى منطقة الحرب، في ظل حالة الطوارئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

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