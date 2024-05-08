القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 3 مسيرات وصاروخا باليستيا فوق خليج عدن

المصدر: د ب أ

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ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين في اليمن أطلقوا 3 مسيرات وصاروخا باليستيا فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة في بيان صباح اليوم الأربعاء: "بين الساعة 1102 مساءً تقريبًا والساعة 1148 مساءً تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران ثلاثة أنظمة جوية غير مأهولة فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "نجحت إحدى سفن التحالف في الاشتباك مع طائرة مسيرة، واشتبكت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الطائرة المسيرة الأخيرة في خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وتابعت: "وفي وقت لاحق، في حوالي الساعة 0502 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 7 مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضافت: "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".



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