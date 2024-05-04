موريتانيا.. "المعارض الأقدم" يدعم الرئيس الغزواني في الانتخابات المقبلة

المصدر: د ب أ

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أعلن الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، أحمد ولد داداه، أنه قرر دعم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وقال ولد داداه في رسالة وجهها، الجمعة، لحزبه ولأنصاره إنه يدعو لدعم الرئيس في الانتخابات المقررة يوم 29 يونيو المقبل.

وأهاب ولد داداه بكافة "الغيورين على الوطن، وأطر الحزب ومناضليه ومناصريه للتعبئة من أجل فوزه في هذه الاستحقاقات".

وتجاوز ولد داداه السن القانونية للترشح وعمره حالياً (82 عاماً)، وآخر مرة ترشح فيها لانتخابات الرئاسة كانت في 2009.

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