مدير «سي آي إيه» يشارك في اجتماعات غزة بالقاهرة

المصدر: رويترز

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كشفت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، أن مصر ستستقبل وفد حماس في القاهرة غداً لبحث تطورات الهدنة في غزة.

وتبذل مصر، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهوداً حثيثة للتوسط بين إسرائيل و«حماس»، في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وجددت مصر جهودها لإحياء المفاوضات في أواخر الشهر الماضي. والقاهرة قلقة من احتمال تنفيذ إسرائيل عملية برية ضد حماس في رفح جنوب القطاع حيث يلوذ أكثر من مليون شخص بالقرب من الحدود مع مصر.

ويقول وسطاء إنهم يترقبون رد حماس على أحدث نسخة من مقترح لاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار والإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع.

وأفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، أمس، بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بتوجه إعادة الإعمار نفسها في الصراعات السابقة.

وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى «قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل».

وذكر التقرير أنه «في أفضل سيناريو ممكن، بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع 5 مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040».

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان، إن «المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم، والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة».

وأشار التقرير إلى أنه في حالة استمرار الحرب 9 أشهر فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 في المائة نهاية عام 2023 إلى 60.7 في المائة، مما يجر جزءاً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.

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