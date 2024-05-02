وفد من حماس يزور مصر قريباً لمحادثات وقف إطلاق النار

المصدر: رويترز

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ذكرت حركة (حماس) في بيان، اليوم الخميس، أن وفداً لها سيزور مصر قريباً لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أكد "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار"، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وقالت حماس، يوم السبت، إنها تلقت أحدث مقترح إسرائيلي وستدرسه قبل تقديم الرد.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة المصرية عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تذكر اسمه، قوله إن وفد حماس سيصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز أيضاً، إن زيارة وفد حماس ربما تجري خلال اليومين المقبلين.

وورد في بيان حماس أن المفاوضات التي ستجرى في القاهرة تهدف إلى "إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".

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