قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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قُتل عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «عدة شهداء ارتقوا، بينما أصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء».

وأضافت المصادر أن «عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل لا تزال مستمرة».

وكشفت شبكة «كان نيوز» الإسرائيلية أن إسرائيل ستدرس الانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، لكن بعد تحقق شرط معيَّن.

وأوضحت «كان نيوز» أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستُقدم على تلك الخطوة عندما ترد «حماس» على أحدث مقترح تم تقديمه بوساطة دولية لهدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤول سياسي لم تحدد «كان نيوز» هويته، إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع رداً من «حماس» مساء اليوم، مشيراً إلى أنه وفقاً للشروط الأخيرة لوقف الأعمال العدائية، وافقت القوات الإسرائيلية على الانسحاب من أجزاء من قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد أكد، في اجتماع عقده أمس، أن الهجوم الذي يخطط له على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، سيمضي قدماً، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس أم لا.

وتحدث إلى أقارب الرهائن الإسرائيليين والجنود القتلى قائلاً: «سندخل رفح، وسنقضي على كتائب حماس هناك، باتفاق أو بدونه»، وذلك بحسب ما ذكره مكتبه.

ويصمم رئيس الوزراء الإسرائيلي على شن هجوم على رفح للقضاء على الكتائب المتبقية لـ«حماس»، برغم حث حلفاء إسرائيل له مراراً على توخي الحذر، بعد أن فرت أغلبية كبيرة من سكان قطاع غزة المحاصر، البالغ عددهم نحو 2ر2 مليون نسمة، إلى الجنوب أثناء فترة الحرب.

وأضاف نتنياهو: «فكرة أن نوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك، سواء باتفاق أو بدون، من أجل تحقيق النصر الكامل»، مشيراً إلى أنه يواجه دعوات في الداخل لتحقيق أهدافه الحربية برغم الضغوط الخارجية.

من جانبه، اتهم الجناح العسكري لحركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بإفشال جهود الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وقالت كتائب القسام، في رسالة مقتضبة نشرتها عبر منصتها الرسمية على «تليغرام» إنه «بسبب مصالح نتنياهو السياسية، ما زال أبناؤكم في الأسر».

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