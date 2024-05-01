إسرائيل ستنضم لمحادثات وقف إطلاق النار.. لكن بشرط

المصدر: د ب أ

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كشفت شبكة «كان نيوز» الإسرائيلية أن إسرائيل ستدرس الانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، لكن بعد تحقق شرط معيَّن.

وأوضحت «كان نيوز» أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستُقدم على تلك الخطوة عندما ترد «حماس» على أحدث مقترح تم تقديمه بوساطة دولية لهدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤول سياسي لم تحدد «كان نيوز» هويته، إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع رداً من «حماس» مساء اليوم، مشيراً إلى أنه وفقاً للشروط الأخيرة لوقف الأعمال العدائية، وافقت القوات الإسرائيلية على الانسحاب من أجزاء من قطاع غزة.

كان نتنياهو قد أكد، في اجتماع عقده أمس، أن الهجوم الذي يخطط له على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، سيمضي قدماً، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس أم لا.

وتحدث إلى أقارب الرهائن الإسرائيليين والجنود القتلى قائلاً: «سندخل رفح، وسنقضي على كتائب حماس هناك، باتفاق أو بدونه»، وذلك بحسب ما ذكره مكتبه.

ويصمم رئيس الوزراء الإسرائيلي على شن هجوم على رفح للقضاء على الكتائب المتبقية لـ«حماس»، برغم حث حلفاء إسرائيل له مراراً على توخي الحذر، بعد أن فرت أغلبية كبيرة من سكان قطاع غزة المحاصر، البالغ عددهم نحو 2ر2 مليون نسمة، إلى الجنوب أثناء فترة الحرب.

وأضاف نتنياهو: «فكرة أن نوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك، سواء باتفاق أو بدون، من أجل تحقيق النصر الكامل»، مشيراً إلى أنه يواجه دعوات في الداخل لتحقيق أهدافه الحربية برغم الضغوط الخارجية.

من جانبه، اتهم الجناح العسكري لحركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بإفشال جهود الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وقالت كتائب القسام، في رسالة مقتضبة نشرتها عبر منصتها الرسمية على «تليغرام» إنه «بسبب مصالح نتنياهو السياسية، ما زال أبناؤكم في الأسر».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله بأن تقبل «حماس» مقترح الهدنة والتبادل الأخير، واصفاً إياه بأنه «سخي جداً».

وعُقد اجتماع، الاثنين، في القاهرة بين ممثّلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين مع الولايات المتحدة، ووفد من حماس التي يُنتظر ردها على هذا المقترح الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل ومصر، بعد أشهر من المناقشات غير المثمرة.

وغادر وفد حماس مصر وعاد إلى قطر للتشاور بالأفكار. وليل الاثنين الثلاثاء، أفاد موقع قناة «القاهرة الإخباريّة»، بأنّ وفد حماس غادر القاهرة وسيعود إليها بردّ مكتوب بشأن مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزّة.

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