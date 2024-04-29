بعد مقتل جنديين.. ما حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة؟

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جنديين من قوات الاحتياط خلال القتال في وسط قطاع غزة أمس.

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنه بمقتل الجنديين، يرتفع عدد الجنود الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم البري ضد حماس في قطاع غزة إلى 263 قتيلاً.

وأسفر تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي عن أن الجنديان قُتلا وأصيب جندي آخر من الكتيبة 223 بجروح خطيرة نتيجة انفجار خلال معركة مع مسلحين في منطقة ممر نتساريم، في حين لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

يشار إلى أن إسرائيل شنَّت هجوماً على حماس في قطاع غزة رداً على قيام الحركة بعملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

وخفضت إسرائيل عدد الرهائن الذين تريد من حركة «حماس» الفلسطينية تحريرهم خلال المرحلة الأولى من هدنة جديدة في غزة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هويتهم.

وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العرض منح بصيصاً من الأمل لمفاوضات وقف إطلاق النار التي يمكن أن تستأنف يوم غد.

وقال المسؤولون إنه على مدى أشهر، كانت إسرائيل تطالب حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 40 رهينة من النساء وكبار السن ومن يعانون أمراضاً خطيرة، من أجل تأمين الهدنة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 33 فقط من الرهائن.

ونقلت «بلومبرغ» عن أحد المسؤولين قوله إن هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي كان مدفوعاً بشكل جزئي بحقيقة أن إسرائيل تعتقد الآن أن بعضاً من بين الـ40 رهينة لقوا حتفهم في الأسر.

وأثار هذا التحول توقعات بأن حماس وإسرائيل قد تقتربان أكثر من إبرام أول هدنة بينهما منذ وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً في نوفمبر الماضي، عندما أفرجت حماس عن 105 أسرى مقابل 240 أسيراً فلسطينياً.

وقال عزت الرشق، المسؤول البارز في حماس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، إن حماس تدرس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً، لكنه لم يذكر ما هو الاقتراح.

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