الميناء المؤقت في غزة يبدأ العمل مطلع الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن الجيش الأمريكي بدأ المساعدة في بناء ميناء مؤقت قبالة ساحل قطاع غزة، لإيصال مزيد من إمدادات الإغاثة إلى سكان القطاع.

وأبلغ رايدر الصحفيين بأن السفن الأمريكية تشارك في الأمر، مضيفاً: «أعتقد أن هناك الآن مؤشرات واقعية» بأن الميناء سيكون جاهزاً «في أوائل مايو».

وأضاف أنه من ناحية أخرى، يتواصل العمل مع المجتمع الدولي لإيصال إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر طرق أخرى.

كانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت، في بداية مارس، أن الجيش الأمريكي يعتزم المساعدة في إنشاء ميناء مؤقت لنقل المواد الغذائية والماء والدواء إلى منطقة الحرب في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لتقارير إسرائيلية، أطلق مهاجمون مجهولون، يُشتبه أنهم مسلحون فلسطينيون، قذائف هاون على موقع الميناء المؤقت خلال زيارة كان يقوم بها موظفون تابعون للأمم المتحدة.

وتحدث رايدر عن تقارير تفيد بإطلاق بضع قذائف على الموقع، لكنه قال إن ذلك لم يكن له أي تأثير في خطط البناء، وحدث قبل أن يبدأ الجيش الأمريكي العمل.

وأوضح، مرة أخرى، أنه لا توجد خطط للقوات الأمريكية لدخول قطاع غزة نفسه، الذي يخضع لحصار من جانب إسرائيل منذ شهور.

ويأتي بناء الرصيف البحري في إطار محاولة لدرء المجاعة في غزة بعد ستة أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على «حماس»، وهي الحملة التي دمرت القطاع الصغير وأغرقت سكانه، البالغ عددهم 2.3 مليون، نسمة في كارثة إنسانية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة وشكت من عقبات هائلة أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وناشدت وكالات إغاثة وإدارة بايدن إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة ومنح قوافلها ممراً آمناً داخل القطاع.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية العسكرية الأمريكية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً، ويمكن أن تشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة يومياً.

وقال رايدر إن البنتاغون يتتبع نوعاً ما من الهجمات بقذائف المورتر في غزة التي تسببت في أضرار طفيفة في منطقة بناء الرصيف.

لكنه أضاف أن القوات الأمريكية لم تبدأ في نقل أي شيء إلى تلك المنطقة بعد، ولا توجد قوات أمريكية على الأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه سيوفر الدعم الأمني واللوجستي للرصيف.

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