«حماس» تنشر فيديو للرهينة الأمريكي الإسرائيلي بولين

المصدر: رويترز

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نشرت حركة «حماس» تسجيلاً مصوراً، اليوم، يُظهر على ما يبدو الرهينة الأمريكي الإسرائيلي هيرش جولدبرج بولين، الذي خُطف خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، على قيد الحياة.

وأظهر المقطع المصور القصير غير المؤرخ الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، الذي فقد إحدى ذراعيه خلال الهجوم الذي قادته حماس، في صحة جيدة على ما يبدو.

وتقود أمه راشيل جولدبرج بولين حملة نشطة من أجل إطلاق سراحه، وهو واحد من 133 رهينة من الإسرائيليين ما زالوا رهن الاحتجاز في الأسر بعد إطلاق سراح ما يزيد على 100 رهينة العام الماضي. وخُطف هيرش من داخل مهرجان نوفا الموسيقي.

واحتجز المسلحون نحو 250 إسرائيلياً وأجنبياً رهائن، وقتلوا بحسب الإحصاءات الإسرائيلية نحو 1200 شخص في الهجوم الأعنف في تاريخ إسرائيل.

ورداً على ذلك، شنَّت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة، متوعدةً بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، أدى الهجوم حتى الآن إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

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