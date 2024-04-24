إسرائيل تحشد وحدتين احتياطيتين قبل انتشار محتمل في رفح

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين، استعداداً لانتشار محتمل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وكان قد تم نشر الأولوية في السابق على حدود إسرائيل مع لبنان. غير أنه في الأسابيع الأخيرة، تدربت على عمليات في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «تدرب الجنود على فنون قتالية، وتعلموا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورات البرية في قطاع غزة حتى الآن».

جدير بالذكر أنه في بدء حرب غزة، قبل أكثر من ستة أشهر ونصف، حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، غير أن معظمهم تم تسريحهم منذ ذلك الحين.

وفي الآونة الأخيرة، تم نشر قوات عاملة أساساً في قطاع غزة. ولا تعلن إسرائيل عن اعداد أفراد قواتها، لكن اللواء يتكون عادة من عدة آلاف من الجنود.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس الماضي، أن مسؤولين أمريكيين التقوا مع نظرائهم الإسرائيليين لتوضيح مخاوفهم بشأن الوضع في مدينة رفح المحاصرة بجنوب قطاع غزة والهجوم العسكري المزمع هناك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بشن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة حالياً بمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية على أنحاء أخرى من قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرون لإسرائيل إلى ضبط النفس وحذروا من تداعيات شن هجوم مباشر على رفح التي تقع على الحدود مع مصر.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن المسؤولين الأمريكيين «عبَّروا عن قلقهم إزاء مسارات التحركات المختلفة في رفح، ووافق المشاركون الإسرائيليون على وضع هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات بين الخبراء».

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