القوات الإسرائيلية تقتل فتاة فلسطينية شمال الخليل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتلت فتاة فلسطينية ، اليوم الأربعاء، برصاص الجنود الإسرائيليين، بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر، قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل بالضفة الغربية .

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، بـ "استشهاد الفتاة (20 عاماً) برصاص الاحتلال شمال الخليل".

وأوضحت الوكالة أن "الاحتلال تعمد ترك الشهيدة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، على الطريق الالتفافي 60، قرب مفترق 35، وما زالوا يحتجزون جثمانها".

بدوره ، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية طعن في الطريق الالتفافي 60 شمال مدينة الخليل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز