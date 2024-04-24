قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في غارات شنها طيران إسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اجتياح بري قد تنفذه قوات إسرائيلية لمدينة رفح المتكدسة بالنازحين جنوب القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في حي السلام شرق رفح. كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على عدة أحياء في المدينة، ومنطقة المواصي غرب خان يونس.

وقصف الطيران حيي الزيتون والتفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

ودمرت الغارات الإسرائيلية برج الرائد ومركزا تجاريا في شارع الجلاء بالمدينة، بالتزامن مع قصف مدفعية إسرائيلي مناطق شرق الشجاعية.

وقتل مواطن وأصيب آخرون في استهداف قوات إسرائيلية لمركبة مدنية في شارع يافا في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على مخيمي البريج والنصيرات.

وقصف الطيران منزلا شرق جباليا البلد شمال القطاع، وشن غارات عنيفة ومتتالية على بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات العائلات في البلدة إلى مدينة غزة ومخيمي جباليا والشاطئ.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 34183 غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 77143 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وفا.

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