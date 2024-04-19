واشنطن تفرض عقوبات على كيانين ساعدا في أعمال عنف بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية.

والرجلان هما ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في أول فبراير.

وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.

كان دبلوماسيون قد أكدوا، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وتم الانتهاء من الاتفاق اليوم، من خلال إجراء مكتوب يسمح للدول الأعضاء باتخاذ قرارات بشأن المسائل العاجلة دون إرسال وزراء إلى بروكسل.

ويقول دبلوماسيون إن العقوبات تستهدف الأفراد والمنظمات المسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولن يُسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، وسيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في التكتل.

وتم فرض هذه الإجراءات بموجب نظام العقوبات للاتحاد الأوروبي الذي يستهدف المعاقبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

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