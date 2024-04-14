عودة العمل بـ3 مخابز في غزة بعد تعرُّضها للقصف الإسرائيلي

المصدر: د ب أ

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أسهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، في إعادة عمل ثلاثة مخابز على الأقل في مدينة غزة، وذلك لأول مرة منذ توقفها بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال غالبية المخابز بالمدينة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن البرنامج أشرف على تجهيز المخابز من خلال توفير الغاز والدقيق وإعادة إصلاح الماكينات الإلكترونية لإنتاج الخبز.

وذكرت المصادر أن فتح «هذه المخابز الثلاثة تأتي كخطوة تجريبية بعد الحصول على الموافقة من إسرائيل التي من شأنها تخفيف الأزمة الغذائية لدى السكان المحليين في المدينة».

وأوضح شهود عيان أنه ما إن تم الإعلان رسمياً عن إعادة عمل المخابز حتى تكدس الآلاف منهم أمام تلك المخابز للحصول على بضعة كيلوغرامات من الخبز الجاهز للطعام.

ولأشهر طويلة، ظل الفلسطينيون يعانون توقف عمل المخابز بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر للمخابز، في ظل حربها الواسعة التي تشنّها على «حماس» بالمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطوال تلك الأشهر، عانى الفلسطينيون في المناطق الشمالية ومدينة غزة الفقر والجوع للحد الذي حذرت منه منظمات دولية من خشية تفشي المجاعة بشكل كبير في تلك المناطق الذي قد يتسبب في موت عدد كبير من السكان.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، نحو 140 مخبزاً كانت تعمل في قطاع غزة، ما يوفر الخبز لغالبية السكان، ولكن بسبب الحرب اعتمدت على إعداد الخبز على النار وأفران الطينة وطرق بدائية أخرى.

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