مقتل فلسطيني وإصابة 25 باشتباكات في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل فلسطيني وأصيب 25 آخرون في اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين غاضبين وسكان في قرية قريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية أمس، حسبما ذكر مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحم مستوطنون قرية المغير (20 كيلومتراً شمال شرق مدينة رام الله) بالأسلحة النارية بعد اختفاء فتى (14 عاماً) من مستوطنتهم غير القانونية أثناء رعيه لقطيع من الماشية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الأمن الإسرائيلية دخلت في البداية قرية المغير للبحث عن الصبي المستوطن.

ورد السكان الفلسطينيون برشق الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز