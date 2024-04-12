الجيش الإسرائيلي: دخول أولى شاحنات المساعدات لغزة من نقطة العبور الشمالية المفتوحة حديثاً

المصدر: رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية دخلت أمس الخميس إلى قطاع غزة عبر نقطة العبور الشمالية التي فتحت حديثا.

جاء في ظل تعزيز إسرائيل إدخال الإمدادات عقب تزايد الضغوط لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر الجيش أن الشاحنات فُحصت في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع.

وكانت إسرائيل قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستعيد فتح معبر إيريز الذي أُغلق منذ اندلاع الحرب مع حركة (حماس) في أكتوبر.

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