غزة : ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفاً و 482 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفا و482 قتيلا و76 ألفا و49 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن المستشفيات استقبلت 122 قتيلا و56 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة "عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 187 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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