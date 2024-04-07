قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس ورفح بجنوبي غزة

المصدر: د ب أ

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قتل وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم "الأحد" تركز على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، في اليوم الـ 184 من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح، كما أطلق النيران بشكل مكثف نحو منطقة الزنة، وبني سهيلا، شرقي خان يونس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

كما أصيب فلسطينيان في محيط منزل قرب مسجد الاستقامة قصفته القوات الإسرائيلية في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليل "السبت"، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته المدفعية الإسرائيلية على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى إلى مقتل 33137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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