صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32916 ألف قتيل

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 قتيلا و75 ألفا و494 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 179 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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