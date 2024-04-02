مقتل موظفين أجانب في منظمة خيرية بضربة إسرائيلية وسط غزة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل خمسة أشخاص، بينهم عاملون في منظمات دولية أجانب وأصيب آخرون، مساء "الإثنين"، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية قصفت مركبة مدنية على طريق البحر غرب مدينة دير البلح، ما أدى لمقتل أربعة من العاملين في منظمات دولية، فيما قتل طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وبحسب الوكالة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفا و845 شخصاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75 ألفا و392 مصاباً، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز