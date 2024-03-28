30 قتيلاً في غزة ضحية سوء التغذية والجفاف

المصدر: د ب أ

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، وفاة طفل بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «طفلاً توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة».

ووفق الوكالة، «يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود».

وأشارت إلى أنه «من جراء الحرب، بات المواطنون، ولا سيما محافظتا غزة والشمال، على شفا مجاعة، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً».

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