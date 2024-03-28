سيناتور أمريكي يكشف شرط واشنطن لدعم وقف الحرب في غزة

المصدر: د ب أ

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كشف سيناتور أمريكي عن الشرط الذي تصرّ عليه بلاده مقابل دعم وقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة، موضحاً أنها لن تدعم هذا التوجَّه دون إطلاق سراح الرهائن.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، عن ولاية كارولينا الجنوبية، للصحفيين في إسرائيل، أمس، إن الولايات المتحدة لن تدعم وقفاً للحرب في غزة إلا إذا كان يشمل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، محذراً الحركة من مغبة إساءة فهم امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي أخيراً.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن جراهام قوله: «يجب أن لا تصدّق حماس للحظة أن إسرائيل ستوقف القتال دون عودة الرهائن».

وقال إن إسرائيل لديها «التزام أخلاقي تجاه شعبها بتدمير حماس»، وهو التزام يدعمه القانون الدولي، كما أوضح أن واشنطن ستدعم في النهاية عملية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح لتدمير أربع كتائب تابعة لحماس في الجزء الجنوبي من القطاع.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور جراهام قوله: «أعتقد أن هناك خلافاً» بين إسرائيل وإدارة بايدن «حول كيفية المضي قدماً فيما يتعلق بحماس».

وقال: «آمل أن يتم حل (هذا الخلاف) قريباً جداً، لكنني أعلم أن هذه الإدارة تدرك أن مطالبة إسرائيل بعدم تدمير هذه الكتائب هو أمر غير مطروح على الطاولة».

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