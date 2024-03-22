أستراليا وبريطانيا تحذران من عواقب مدمرة للعملية العسكرية في رفح

المصدر: رويترز

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أكدت أستراليا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الجمعة أن هناك عواقب مدمرة محتملة إذا شنت إسرائيل غزوا بريا لمدينة رفح في غزة.

صدر البيان بعد اجتماع وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين مع نظيريهما الأستراليين في مدينة أديليد بأستراليا.

وجاء في البيان "نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة وعدم وجود أماكن آمنة في غزة، عبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لشن عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".

وتقول إسرائيل إن الغزو البري لرفح ضروري للقضاء على حركة حماس، غير أن دولا منها الولايات المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إليها بعد نزوحهم من أماكن أخرى في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

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