مقتل 20 فلسطينياً في ضربات جوية إسرائيلية على غزة

المصدر: رويترز

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أكد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن 20 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على رفح ووسط القطاع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن 14 شخصا قتلوا وأصيب عشرات في ضربات أصابت عدة منازل بمدينة رفح في جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأضافوا أن ستة آخرين قتلوا في ضربة جوية على منزل بمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح، وهي بلدة تقع في وسط القطاع على بعد حوالي 14 كيلومترا جنوبي مدينة غزة، اختلطت أصوات الانفجارات مع الرعد، وزادت الأمطار من بؤس الأسر النازحة في المخيمات.

وقال شعبان عبد الرؤوف، وهو أب لخمسة أطفال في دير البلح، عبر أحد تطبيقات الدردشة، "لم نعد قادرين على التمييز بين أصوات الرعد والقصف".

"كنا ننتظر المطر وندعو الله إذا تأخر. اليوم ندعو ألا تمطر. النازحون لديهم ما يكفي من البؤس".

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