نتانياهو يرفض الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً الدعوات لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد.

وأكد نتانياهو أن الضغوط الدولية لإنهاء الحرب تتصاعد على إسرائيل، غير أن ذلك لن يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول منطقة رفح في غزة.

وقال نتانياهو "سنعمل في رفح، وسيستغرق الأمر أسابيع قليلة، وسوف يحدث".

وأضاف نتانياهو أن "الضغط لإنهاء الحرب يأتي من خلال محاولة دفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن.. إجراء الانتخابات الآن سيشل البلاد لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يعني وقف الحرب."

وقال نتانياهو إن "إنهاء الحرب الآن يعني خسارة إسرائيل للحرب، وإسرائيل لن تسمح بذلك."

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة إلى حلفاء بلاده في المجتمع الدولي، قائلا " إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول لهم: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة 7 أكتوبر، أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ هل أنتم مستعدون بهذه السرعة لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟ هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟"

ودعا نتانياهو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على حركة حماس وإيران، الداعم الرئيسي لها قائلا "إنهما هما اللذان يشكلان خطرا على المنطقة والعالم بأكمله".

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه قتل أكثر من 12 مسلحا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم قتل نحو 18 إرهابيا تقريبا برصاص قناصة وقذائف ونيران جوية" خلال الساعات ال24 الماضية خلال عمليات في وسط قطاع غزة.

كما أعلن اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، خلال القتال القائم في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به موقع "آي 24" الإسرائيلي.

وكان الجندي قد أصيب أمس الأول الجمعة بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و645 قتيلا و73 ألفا و676 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ163 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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