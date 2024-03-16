رئيس الموساد يستأنف غداً في الدوحة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: رويترز

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قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز اليوم السبت إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا الأحد في رد مباشر على اقتراح جديد قدمته حركة حماس.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.

وقالت إسرائيل أمس الجمعة إنها سترسل وفدا إلى الدوحة لكنها لم تحدد موعدا لإرساله أو من سيشارك فيه. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​قبل استئناف المحادثات.

ولم يتسن على الفور التواصل مع مسؤولين إسرائيليين للتعقيب اليوم السبت لأنه عطلة لدى اليهود.

وشارك برنياع في المحاولات السابقة التي استهدفت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي نوفمبر، جرى الاتفاق على هدنة قصيرة وتطبيقها بعد مشاركته في محادثات الدوحة.

وأدى أحدث اجتماع له مع رئيس الوزراء القطري في يناير إلى التوصل إلى اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار رفضته حماس في نهاية المطاف.

وقدمت حماس هذا الاسبوع اقتراحاً جديداً لوقف اطلاق النار للوسطاء والولايات المتحدة حليفة اسرائيل يتضمن إطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وفشلت جميع الجهود التي بذلت هذا العام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإتمام عملية التبادل رغم تزايد الضغوط الدولية جراء الخسائر البشرية الناجمة عن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عندما شن مسلحو حماس هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31500 فلسطيني، منهم 70 بالمئة تقريبا من النساء والأطفال.

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