ارتفاع الحصيلة في غزة إلى 31553 قتيلًا و73546 جريحًا منذ بدء الحرب

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و553 قتيلا و73 ألفا و546 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 63 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 162 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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