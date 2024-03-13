قطر: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس قريباً والمحادثات مستمرة

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة "حماس" ليستا قريبتين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن المحادثات لا تزال مستمرة.

وقال الأنصاري في إفادة صحفية في قطر إنه لا يستطيع "تقديم أي إطار زمني. الوضع معقد للغاية على الأرض. لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف الأنصاري: "هذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ الاتفاق".

وتابع: "مستمرّون في العمل على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على أمل أن يكون خلال شهر رمضان".

وتتفاوض قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي نيويورك، انتقد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عرقلة شحنات المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة.

جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيويورك.

ويواجه مئات الآلاف من سكان قطاع غزة خطر المجاعة الشديدة بسبب الحرب في القطاع.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فمن غير الممكن فى الغالب إيصال شحنات المساعدات إلى بعض مناطق القطاع، حيث تتم إعاقة حركة المتطوعين كما يتم نهب قوافل المساعدات.

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