تقرير فلسطيني: القوات الإسرائيلية تضع أسلاكا شائكة على سور محاذ للمسجد الأقصى

المصدر: د ب أ

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أفاد تقرير فلسطيني بوضع القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط.

وقالت محافظة القدس ، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة باب الأسباط".

وأوضح مسؤول حركة "فتح" في البلدة القديمة ناصر قوس أن "الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة".

ووفق الوكالة ، "تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".

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