نائب معارض بارز يترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي والمحامي العيد ولد محمدن، ترشحه للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وانتقد القيادي في حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية في خطاب إعلان ترشحه، مساء السبت، بنواكشوط، أوضاع بلاده والأزمات التي تعانيها منذ استقلالها خصوصاً "الفقر والفساد وانعدام متطلبات التنمية".

وقال إن موريتانيا لم تحقق تقدماً رغم الموارد والثروات الطبيعية الكبيرة، مؤكداً أنه يقترح حلولاً لمعضلات البلاد ويتعهد في حالة انتخابه "بإخراج موريتانيا من مستنقع الفساد والتخلف".

وينشط العيد ولد محمدن في المعارضة وانتخب مرتين عضواً في البرلمان وينخرط منذ عقدين في النشاطات الحقوقية المناهضة للاسترقاق وانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

ولايزال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المنتهية ولايته، لم يعلن رسمياً ترشحه لفترة رئاسية ثانية، رغم التلميح والدعوات المتكررة لأحزاب وتيارات موالية.

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