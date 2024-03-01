حماس تكشف حصيلة الرهائن الإسرائيليين القتلى في غزة

المصدر: د ب أ

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كشفت حماس حصيلة عدد الرهائن الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب «القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، اليوم، مقتل 7 رهائن إسرائيليين إضافيين، ما يرفع عدد القتلى منهم إلى أكثر من 70، وفق وكالة «معا» الإخبارية.

وأوضح أن الاتصال انقطع مع مقاتلي «حماس» الذين يحرسون عدداً من الرهائن في القطاع، مرجّحاً أن عدداً من الرهائن تم قتلهم نتيجة القصف.

وأضاف أنه بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد مقتل عدد من مقاتلي «حماس»، إضافة إلى سبعة من الرهائن.

وصرَّح بأسماء ثلاثة من الرهائن القتلى، وهم: حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، مضيفاً: «سنعلن لاحقاً عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم».

وأكد أن الثمن الذي ستأخذه «حماس» مقابل خمسة رهائن أحياء أو عشرة هو الثمن نفسه الذي كانت ستأخذه مقابل جميع الرهائن لو لم تقتلهم عمليات القصف.

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