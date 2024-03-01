باريس تطلب "تحقيقاً مستقلاً" حول مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة

المصدر: رويترز

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دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الجمعة إلى تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص بحسب حكومة حماس خلال إطلاق نار إسرائيلي وحركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات الخميس في شمال غزة.

وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".

وشدد على أن لا "كيل بمكيالين" في ردود فعل فرنسا.

وأكد "فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة".

وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".

من جهة أخرى، أعرب سيجورنيه عن استنكاره للتحذيرات بأن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة معتبرا أن ذلك "لا يحتمل بالنسبة لنا".

ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة بعد حوالى خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية، ما أسفر عن سقوط 30035 قتيلا و70457 جريحا معظمهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

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