واشنطن تطلب معلومات عاجلة عن حادث شمالي غزة

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة اليوم.

وأوضحت السلطات الصحية أن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء انتظارهم تسلُّم المساعدات، مضيفةً أن الحادث يسلط الضوء على الضرورة الملحَّة لاتفاق الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقاً في الحادث، مشيراً إلى أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات.

وأضاف أن واشنطن تواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

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