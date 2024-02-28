وفاة 4 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية في غزة

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن أربعة أطفال توفوا، وسبعة آخرين في حالة حرجة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وكانت إدارة المستشفى أعلنت، في وقت سابق، عن توقف العمليات بعد نفاد الوقود فيه.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت، أمس، انخفاض حجم المساعدات المقدمة للسكان الذين يعانون في قطاع غزة إلى النصف في شهر فبراير، مقارنة بالشهر السابق.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة «إكس»، الاثنين: «كان من المفترض أن تزيد المساعدات لا أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني في ظروف معيشية بائسة».

وأضاف لازاريني أنه «من بين العقبات الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنتظم للمعابر، وانعدام الأمن بسبب العمليات العسكرية بجانب انهيار النظام المدني».

وأضافت الأمم المتحدة أنه في المتوسط، وصلت 98 شاحنة فقط محملة بإمدادات المساعدات إلى القطاع الساحلي المغلق كل يوم هذا الشهر.

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