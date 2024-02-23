فليبي لازاريني: الأونروا وصلت إلى حافة الانهيار

المصدر: د ب أ

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أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فليبي لازاريني، وصول الوكالة إلى حافة الانهيار، وذلك في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها.

وقال لازاريني، أمس، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، إن «الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار، في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل من قبل المانحين في الوقت الذي تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة».

وأضاف أن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها «مهددة الآن بشكل خطير»، مشيراً إلى أن تعليق 16 دولة مانحة للوكالة لمساهماتها، التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، سيؤدي إلى تعرض عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة «لتهديدات شديدة اعتباراً من مارس المقبل».

وتابع: «أخشى أننا على حافة كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة».

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