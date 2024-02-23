مصرع حارس الرئيس الموريتاني وإصابة آخر بحادث سير في الجزائر

المصدر: د ب أ

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لقي أحد الحراس الشخصيين المرافقين للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني حتفه، وأصيب آخر بجراح، إثر حادث سير تعرَّض له الموكب الرئاسي خلال عودته من المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر باتجاه مدينة تندوف أمس، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية المستقلة.

وقع الحادث أثناء عودة الوفد من المعبر بعد تدشينه من طرف الرئيسين الجزائري والموريتاني.

وتم نقل جثمان الحارس القتيل وكذا الحارس المصاب إلى أحد المستشفيات في مدينة تندوف، في انتظار إرسال طائرة لنقل جثمان الحارس المتوفي والمصاب إلى نواكشوط لاحقاً.

وغادر الوفد الرئاسي الموريتاني مدينة تندوف مساء أمس في طريق عودته إلى نواكشوط، وذلك بعد زيارة استمرت ساعات، وشهدت تدشين مشاريع، ووضع حجر أساس أخرى من طرف الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني، والجزائري عبد المجيد تبون.

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