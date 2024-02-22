سامح شكري: «7 أكتوبر» لم تكن بداية أزمة الشعب الفلسطيني

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأزمة التي يعانيها قطاع غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، موضحاً أنها تفاقمت قبل ذلك بفترة طويلة بسبب إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.

وانتقد شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، امتناع بعض الدول عن المطالبة بوقف الحرب في غزة، معتبراً أن النظام الدولي فشل بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به في وضع حد لهذه الحرب.

وأشار إلى ما يواجهه النظام الدولي من أزمة غير مسبوقة، مستعرضاً أوجه فشل النظام الدولي التي يتمثل أولها في فشله في الحفاظ على مبادئه وأعرافه.

وأكد أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى أنه تم قصف المستشفيات، وهدم الجامعات والمدارس، وتدمير دور العبادة من مساجد وكنائس.

وقال وزير الخارجية المصري إن «ثاني أوجه فشل النظام الدولي يتمثل في عدم محافظته على فكرة المجتمع الدولي، الذي يتغلب فيه التعاطف والقيم المشتركة مثل التضامن على الإقصاء والخوف والانتقام والعنصرية، حيث تم فرض حصار كامل بواسطة إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وتم تركهم للموت جوعاً أو إجبارهم على الهرب من مكان لآخر، ليكتشفوا عدم وجود أي مكان آمن في غزة».

وأضاف: «مع كل هذا، فإن العديد من الدول امتنعت عن المطالبة بتوقف تلك الحرب البغيضة، كما لا يتم الحديث عن الرقابة التي تمارس على وسائل الإعلام، أو لي الحقائق من خلال الإشارة لخسائر الفلسطينيين باعتبارها حالات وفاة وليس باعتبارها عمليات قتل، وهو ما يقودنا للتساؤل بشأن ما إذا كانت كل الأرواح مهمة للجميع».

وأوضح أن «النظام الدولي فشل بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به في وضع حد لهذه الحرب، فعلى الرغم من اعتبار الحرب الحالية على غزة -بصورة نسبية- الأكثر دموية وتدميراً في التاريخ العسكري المعاصر، شهدنا إصراراً مستمراً في مجلس الأمن على إعاقة الدعوات لوقف فوري للعدائيات».

وتساءل وزير الخارجية المصري عن المدى الزمني الذي ستظل تواجه فيه تلك الدعوات فيتو داخل مجلس الأمن، معرباً عن أمله بأن يدرك الجميع أن هذه الأزمة لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما تفاقمت منذ فترة طويلة؛ «بسبب إنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والألم الذي لحق به من خلال الإجراءات الأحادية الجانب».

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